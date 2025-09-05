Леопардът се завърна в Шуменското плато. Ловец твърди, че се е изправил очи в очи с дивото животно. Арх. Добрил Добрев е подал сигнал пред местните власти, че в сряда вечерта, малко след 18 ч, докато бил излязъл на обичайната си горска разходка, се натъкнал на хищника, предаде БНР .

По думите му това е районът, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му. Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него – в непосредствена близост .

Все още няма официална информация за тази случка, както и дали ще бъдат предприети нови действия по издирването, и залавянето на на територията на природния парк.

„Докато вървях по асфалтовия път, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато такова животно тръгне към вас не може съвсем точно да се каже какво е- черно, голямо. В един момент обаче аз спрях и то спря, и се обърна да влиза в гората. Тогава го видях ясно – с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка“, Добрев.

По думите му „като една нормална котка“, леопардът си легнал на пътя. Тогава той се обърнал и бавно, бавно започнал да се отдалечава от дивото животно, поглеждайки през рамо. Добрев разказа, че не се е уплашил при срещата с леопарда.

„Трябва да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждано пак на същото място. Това за мен означава, че това е районът на неговото обиталище – скалите в края на Шуменското плато“, посочи мъжът.

