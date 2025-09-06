Един британец, един приключенски дух и една благородна кауза. В продължение на три години Тони Макмъри, който живее у нас от седем години, изкачва всичките 56 върха в България с височина над 2500 метра. Предизвикателството му, наречено „Bulgarian 56 Peaks Challenge“, завърши успешно тази седмица с покоряването на първенеца Мусала. Целта – да се съберат средства в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“.

Всичко започва преди години, когато Тони Макмъри посещава благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“. „Бях силно впечатлен от това, което правят за децата на България, и реших да ги подкрепя с предизвикателство“, разказва той. Така се ражда идеята да изкачи всички 56 върха в страната над 2500 метра.

Тони се премества да живее в България преди седем години по работа, но бързо се влюбва в страната. „Влюбих се силно в тази страна, в хората, в храната ви и в планините“, споделя той. По време на изкачванията си той преживява както трудности, така и незабравими емоции. Разказва за рискован момент, когато с групата си решават да минат по пряк път, който ги отвежда в непроходима заснежена зона. „Изгубих си фенерчето и снегоходките и мисля, че почти загубих живота си“, спомня си той.

Въпреки опасностите, положителните моменти са много повече. Тони среща над сто души от 20 различни националности, с които споделя пътеките и вечерите в хижите. „В планините няма значение къде се намираш в кариерата си или по света. Планината премахва различията, всички са еднакви“, казва той. Именно там, сред природата, се раждат нови приятелства. Един от най-вдъхновяващите моменти е, когато на лифта среща българин на име Димитър, който, впечатлен от каузата, се присъединява към групата и изкачва върха с тях.

След като успешно завърши българското си предизвикателство, Тони Макмъри вече гледа към следващата цел – да изкачи най-високите върхове в съседните на България страни. Неговата история е вдъхновяващ пример как любовта към природата и желанието да помагаш могат да обединят хора от цял свят в името на една добра кауза.