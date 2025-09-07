Предстои да се случи третото пълно лунно затъмнение за тази година, по-голямата част от което ще може да се проследи от нашата страна днес вечерта, на 7 септември. Това съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките и в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От Института информират, че началото на затъмнението ще бъде видимо от западната част на Тихия океан и от Източна Азия. Цялото явление ще може да се проследи от Централна и Западна Азия, Австралия, Индийския океан, Източна Африка и Антарктика. От Западна Африка, най-западните части на Европа, Гренландия и Атлантика ще може да се наблюдава само края на затъмнението. По време на явлението Луната ще бъде в североизточната част на съзвездието Водолей, до границата му с Риби, а Слънцето – в южната част на съзвездието Лъв.

От България явлението ще бъде достъпно за наблюдение след изгрева на Луната в 19:29 ч. за Варна и в 19:47 ч. за София, посочват от Института по астрономия с НАО-БАН. На 7 септември Слънцето ще залезе в 19:33 ч. за Варна и в 19:50 ч. за София. Отначало ще се вижда частично затъмнената Луна на фона на все още светлото дневно небе.

Пълната фаза ще започне в 20:31 ч. Тя може да бъде наблюдавана на фона на почти стъмнилото се небе. По време на максималната фаза в 21:12 ч. Луната ще бъде на височина 17° над хоризонта в посока изток-югоизток за наблюдател от Варна, и на височина 14° за наблюдател от София.

Поради тези малки височини от Института по астрономия с НАО-БАН препоръчват да се избере наблюдателно място с нисък хоризонт в посока югоизток. Пълната фаза на затъмнението ще завърши в 21:53 ч., а частичните фази – в 22:57 ч. След това Луната ще се движи през земната полусянка и ще я напусне в 23:55 ч., с което явлението ще завърши.

Вляво и по-ниско от Луната ще бъде видима планетата Сатурн.

