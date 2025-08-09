Как да бъдем по-успешни в период на ретрограден Меркурий и какво ни вещаят звездите? В студиото на "Събуди се" астрологът Мария Василева обясни поредицата от мощни астрологични събития, които обещават предизвикателства, но и възможности за вътрешна трансформация.

„Намираме се в период, в който Меркурий е ретрограден – в знака на Лъва, и това автоматично прави всичко малко по-драматично, по-грандиозно, по-наситено“, обясни тя. И допълни, че макар ретроградният Меркурий да е често обсъждан, „този път е особено силно усещан заради съвпадението му с други ретроградни планети – Сатурн, Нептун, Плутон“.

⚠️ Какво да НЕ правим по време на ретроградния Меркурий?

„Не е време за нови начинания, подписване на договори, започване на връзки или важни финансови стъпки. Ако трябва да стартирате нещо ново, изчакайте поне до 11 август, когато Меркурий спира движението си“, съветва Василева.

Стационарните фази – моментите, в които планетата „спира“, според нея са най-напрегнати и изискват особено внимание. „На самия 11 август е добре да сме възможно най-внимателни – по-добре е да слушаме повече и да говорим по-малко“.

🌓 Пълнолуние във Водолей и как то се свързва с ретроградния Меркурий

Съботният ден съвпада с пълнолуние във Водолей – събитие, което по думите на астролога създава още по-голям заряд. „Това пълнолуние е точно срещу Лъва, където е и Меркурий, което може да доведе до объркани послания, емоционални изблици, необмислени думи и недоразумения“, подчерта тя.

„Внимавайте какво казвате и на кого, особено когато става дума за писмено общуване – SMS-и, имейли или постове в социалните мрежи. Лесно се допускат грешки, които после трудно се поправят“, посъветва астроложката.

🌑 Затъмненията през септември: Период на съдбовни завои

Мария Василева обърна специално внимание на два ключови момента през септември: пълното лунно затъмнение на 7 септември и слънчевото на 21 септември. Според нея това е „тунел от затъмнения“, който ще засегне най-силно знаците Риби, Дева, Близнаци и Стрелец.

„По време на затъмнения е добре да не се предприемат крайни действия – нито в личен, нито в професионален план. Те са кармични, дългосрочни и последствията от грешки, направени тогава, може да се усещат с години напред – шест, дванайсет и дори повече“.

💕 Светъл лъч: Съвпадът на Венера и Юпитер

След напрежението от ретроградности и затъмнения, астрологът предрича един магичен и много позитивен момент – съвпадът на Венера и Юпитер в знака Рак, в хармоничен съпровод със Сириус – една от най-ярките звезди в небето.

„Това е изключително добър период за любов, хармония, домашен уют и емоционална близост, особено за водните знаци – Рак, Риби, Скорпион, както и Телец и Дева. Това е момент, в който можем да усетим истинския смисъл на свързаността и добротата“.

Макар периодът да е белязан с астрологични предизвикателства, Василева напомня, че всяко небесно движение е възможност – за осъзнаване, преразглеждане и създаване на по-добра посока напред.

„Вселената никога не ни дава нещо без причина – важно е да слушаме себе си и да не бързаме. Това лято ни изпитва, но и ни подготвя за новото“.

📅 Следващият ретрограден Меркурий ще бъде през ноември (10–20 ноември), в знаците Стрелец и Скорпион, като ще засегне най-силно Близнаци, Риби и Деви.

Редактор: Станимира Шикова