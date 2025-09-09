Големият пожар на територията на Сакар планина, който избухна вчера, вече е обхванал площ от близо 8000 декара. Заради огъня, който гори между селата Младиново, Костур и Лисово, в община Свиленград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма опасност за населените места, но битката с огнената стихия продължава с всички сили.

Огънят е пламнал вчера в пасища в района на село Костур, но заради силния вятър бързо се е прехвърлил към землището на село Лисово. Местността е трудно пресечена, а по-голямата част е гора. Огнищата са ниско в дърветата. На този етап няма опасност за населените места, съобщи на живо в ефира на "Здравей, България" старши комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН-Хасково.

Голям пожар гори в Хасковско (ВИДЕО)

В гасенето на пожара участват близо 100 души, служители на държавните горски стопанства от Свиленград, Тополовград и Харманли, както и доброволци от формированието в Свиленград. Работата на екипите е силно затруднена от труднодостъпния терен. „Нямаме достъп до част от фронтовете му“, обясни комисар Чакалов. Поради тази причина в гасенето са се включили и две верижни машини, които правят просеки, за да се ограничи разпространението на огъня.

Основната причина за бързото разрастване на пожара е метеорологичната обстановка. „Вчера имаше доста силни пориви на вятъра, температурата беше над 30 градуса. Всичко това способства огънят да се развие много бързо“, допълни директорът на пожарната в Хасково. Предполага се, че причината за възникването му е човешка намеса, тъй като първоначално е забелязан в района на пасища.

Към тази сутрин няма активно горене, но има множество огнища, които само димят заради по-ниските температури и наличието на роса. Очаква се с повишаването на температурите през деня огънят отново да се развие.

Включват се армията и хеликоптер при нужда

Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от формированието в Хасково. Хеликоптер "Кугър", който помагаше в гасенето вчера, ще бъде извикан отново само при необходимост.

Въпреки мащабите на пожара и гъстия дим, който се усеща в района, властите уверяват, че няма опасност за близките населени места. „Пожарът е далече от тях, така че към момента няма от какво да се притесняват“, категоричен бе комисар Чакалов.