Разпространиха нови кадри от боя, при който пострада шефът на МВР в Русе. Те бяха разпространени от „БГ Елфите“.

На кадрите се вижда как жена и дете се движат по улицата. Покрай тях минава кола, която спира малко след това на метри по-надолу. Мъж се приближава към автомобила. След малко шофьорската врата се отваря и той е повален на земята. Жената, която е няколко метра по-напред, се затичва към колата. На този запис колата се вижда в далечината и кадрите са неясни, но се забелязва струпване на хора около автомобила. Около 00:32 ч., според часа на записа, пристигат три патрулки. В 00:40 ч. на мястото идва и линейка. Тя обаче си тръгва малко повече от минута по-късно.

Полицейски екипи пристигат на мястото малко по-късно, но от видеото става ясно, че не предприемат незабавни арести. Задържането на участниците в побоя се случва часове по-късно – около 5:00 ч. сутринта.

От МВР са отказали коментар по новите кадри с мотива, че тече досъдебно производство.

Коментар направиха и от "Да, България". Те поискаха вътрешният министър да даде обяснения и да освободи всички служители на МВР, които са замесени. Те осъдиха действията и на младежите, но поискаха и истината: "Премиерът трябва да поиска оставката на министъра на МВР. Обществото свикна, че трябва да вярва в истината такава, каквато някой друг иска да бъде. Това, което видяхме, е една откровена лъжа и опити МВР да дезинформира обществото за пореден път", каза Ивайло Мирчев. "Считаме, че е време за оставки. Не оправдаваме действията на тези младежи, но и не оправдаваме действията на МВР. Веднага МВР трябва да дадат пресконференция и да дадат отговори", добави Мирчев.

Потърсихме партиите от управляващото мнозинство, засега коментар по случая от тях няма.

Късно снощи Синдикален алианс "Сигурност" в МВР излезе с декларация, в която заявяват твърдата си и последователна позиция, че личността на всеки български гражданин, включително и особено на полицаите и пожарникарите, е неприкосновена и не може да бъде засягана по никакъв начин, включително чрез физическо насилие.

"Приветстваме активната позиция на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов в защита на пострадалия служител на МВР, като се надяваме тя да е същата при всеки следващ случай, независимо от длъжността, която заема пострадалият. Призоваваме обучението на полицаите за справяне с конкретни проблеми и кризи да се провежда реално, непрекъснато и на всички нива във всички структури, защото адекватната реакция в повечето случаи предотвратява ескалацията на напрежението, а в останалите го пресича с минимални вреди. Надяваме се и истината да бъде излезе наяве и виновните да получат справедливо наказание", се казва още в съобщението.

Редактор: Мария Барабашка