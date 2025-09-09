Пожар бушува в автосервиз в София. Сигналът за него е получен в 15:18 часа, съобщиха за NOVA от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място са изпратени 5 пожарни коли и 16 служители.

По информация се е запалил автобояджийски сервиз.

31-годишен работник е леко обгазен. Той е транспортиран в болница с паник атака.

Пожарът е бил изгасен, но има редица щети.

Тепърва оглед трябва да установи какъв е броят на засегнатите от пламъците автомобили, но няколко са изгорели напълно. Засегнатата площ е около декар.

От пламъците е спасено куче от порода Ротвайлер.