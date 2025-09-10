Снимка: iStock
Правителството разположи 80 000 полицаи, за да овладее демонстрациите
Франция вече влиза в капана на протестите под наслов "Блокираме всичко". Парижката полиция съобщи, че досега са арестувани 75 души.
Движението възникна онлайн през май сред десни и крайни леви групи, а оставката на Франсоа Байру от поста на министър-председател вдъхнови организирането на нови протести.
Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Правителството не поема никакви рискове и планира да разположи 80 000 полицаи, за да овладее протестите, в които може да се включат 100 000 души. Недоволстващите се заканиха да блокират летища, гари, центровете на големите градове и магистрали.
