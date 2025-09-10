-
Ако се потвърдят данните от техния анализ, очакват да бъдат наложени санкции
Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ. Според лидера на синдиката Пламен Димитров наблюденията на малката потребителска кошница през последните три месеца показали надценка от 50 до 100% от цената на борсата до цената в магазина основно на сирене, кашкавал и мляко.
Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите не нараснаха с нужните темпове
КНСБ следи цените в 600 търговски обекта в 80 общини и от там твърдят, че в търговските вериги цените били по-високи от тези в кварталните магазини. Заради подозрението за непазарно поведение както на доставчици от борсите, така и на търговски вериги, подали сигнал в Комисията за защита на конкуренцията и при данъчните.
Графика: Ценообразуване
Ако се потвърдят данните от техния анализ, очакват да бъдат наложени санкции. Що се отнася до работните заплати - от КНСБ ще искат двуцифрен ръст в проценти на средната работна заплата още от 2026 година.Редактор: Емил Йорданов
