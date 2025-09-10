Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ. Според лидера на синдиката Пламен Димитров наблюденията на малката потребителска кошница през последните три месеца показали надценка от 50 до 100% от цената на борсата до цената в магазина основно на сирене, кашкавал и мляко.

Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите не нараснаха с нужните темпове

КНСБ следи цените в 600 търговски обекта в 80 общини и от там твърдят, че в търговските вериги цените били по-високи от тези в кварталните магазини. Заради подозрението за непазарно поведение както на доставчици от борсите, така и на търговски вериги, подали сигнал в Комисията за защита на конкуренцията и при данъчните.

Графика: Ценообразуване

Ако се потвърдят данните от техния анализ, очакват да бъдат наложени санкции. Що се отнася до работните заплати - от КНСБ ще искат двуцифрен ръст в проценти на средната работна заплата още от 2026 година.

