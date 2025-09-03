-
Президентът на КНСБ каза, че не може да се говори за прекален ръст на заплатите
Инфлацията расте, цените се увеличават, доходите не нараснаха с такива темпове, каквито бяха през последните няколко години. 5% е масовото увеличение на заплатите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в студиото на „Пресечна точка”.
♦ Той посочи, че в някои сектори, особено в производството, няма прилични ръстове на заплатите. И допълни, че има сфери, в които възнаграждението е увеличено, но тук също „картинката е шарена”.
♦ Димитров каза, че пари в НЗОК има – над 9 млрд.лв., като допълнително има пари в здравното министерство, но въпросът е как се разпределят те. По негови думи в тази сфера ще има протести.
Харчим над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки
♦ Президентът на КНСБ каза още, че исканията на горските служители не са удовлетворени, въпреки че има подписано споразумение с Министерството на земеделието.
♦ Димитров подчерта, че за Агенцията за борба с градушките не са намерени допълнителни средства за увеличаване на заплатите.
♦ В автомобилната индустрия също има сътресения, имаше масови съкращения, поръчките намаляха, доходите не са увеличени, което може да доведе до трусове, допълни той.
Димитров беше категоричен, че там, където е имало ръст на заплатите, не може да се говори за прекаляване и допълни, че доходите в България са най-ниски в ЕС.
Повече от разговора гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
