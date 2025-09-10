-
Демонстрацията се проведе на площада между БНБ и МОН в София
Броени дни до началото на учебната година - нов протест пред просветното министерство. Противниците на идеята да бъде въведен предметът "Добродетели и религии", който би влязъл в училище поне другата есен, се събраха на демонстрация в София, на площада между БНБ и МОН.
Мотивите на протестиращите са, че децата нямат нужда от подобен предмет, а родителите, учениците и учителите трябва да бъдат допуснати в дебата за промени в образованието.
МОН за религията в училище: Нито едно дете няма да бъде фундаментализирано
„Дойдохме на протеста, защото смятаме, че религията е последното нещо, което трябва да се набива в главите на децата. И то в ситуация, при която образованието в България е на толкова ниско ниво”, заяви протестиращ.
Друг демонстрант изрази мнението, че „това не е начинът". По думите му такова безобразно смесване на религиозно образование със светско образование е нещо, което създава искри. „Това, което трябва да правим занапред като общество, е да се опитваме да си стабилизираме общностите, а не да се опитваме отново и отново да мачкаме тези деца", категоричен беше той.
