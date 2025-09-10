Принц Хари пристигна в резиденцията на баща си крал Чарлз III в Кларънс Хаус в Лондон за първата им среща от февруари 2024 г. Това съобщиха британските медии, цитирани от АФП.

Херцогът на Съсекс, който пристигна в Обединеното кралство в понеделник за участие в няколко благотворителни ангажимента, беше видян да влиза в кралската резиденция с черна кола, малко повече от час след пристигането на краля.

Чарлз се върна от Шотландия днес и пристигна в Лондон, което предизвика коментари в британската преса за възможна среща между баща и син.

Принц Хари пристигна във Великобритания

Хари прекъсна връзките си с кралското семейство през 2020 г. и се премести в Калифорния. Той не е виждал баща си, откакто летя до Великобритания, за да се срещне с краля, когато през миналата година на Чарлз бе поставена диагнозата рак.

През май Хари заяви, че двамата не разговарят, а като причина открои многобройните съдебни дела, които той води в Обединеното кралство, както и обвиненията срещу кралското семейство, които отправи в експлозивни телевизионни интервюта и в мемоарите си.

Херцогът на Съсекс обаче е заявявал и че се надява на помирение с баща си, именно заради здравословното му състояние. Той се беше връщал във Великобритания още три пъти след последната им среща, но не успя да се види с баща си, включително и в един случай, когато двамата имаха различни ангажименти на разстояние само около три километра един от друг.

Бил ли се е принц Хари с чичо си заради обиди по адрес на Меган Маркъл

На 9-и юли прессекретарят на краля и ръководителят на комуникациите в екипа на принц Хари бяха забелязани на обща среща в Лондон. Снимка, на която двамата седят заедно, придружени от британския говорител на Хари, на частна тераса, беше публикувана в Mail on Sunday, което предизвика и коментари за възможна среща между двамата мъже.

След пристигането си в Обединеното кралство, Хари посети гроба на баба си кралица Елизабет II, която почина на 8 септември 2022 г. Той има и насрочени участия в няколко благотворителни събития.

Редактор: Цветисиана Костова