Пожар се разгоря в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят в община Карнобат. Властите докладват за усложнена обстановка в района поради силния вятър, както и за възможни вреди върху имуществото на живущите в района.

С оглед на безопасността на населението със заповед на кмета на община Карнобат в района е обявено частично бедствено положение.

Редактор: Цветисиана Костова