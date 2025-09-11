Водната криза в страната е в центъра на вниманието на част от народните представители днес. Предстои изслушване на изпълняващия функциите председател на ДАНС заради кризата с водоснабдяването, която засегна най-тежко плевенския регион през последните месеци.

От седмица до 10 дни: Министър Иван Иванов обеща резултат от мерките за водата в Плевен

Деньо Денев ще отговаря пред депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност на няколко въпроса, като първият се отнася до причините за водната криза и последващите рискове за националната сигурност.

