Снимка: iStock
-
Зеленски: Русия тества реакцията на НАТО с дронове над Полша
-
Пътници са държани 3 часа на борда на самолет в София заради повреда (ВИДЕО)
-
Картел при ценообразуването на млечните продукти подозират от КНСБ
-
От съперници в Ню Йорк до съотборници за България
-
„Числата на седмицата”: Българите имат една от най-дългите работни седмици в Европа
-
Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
-
След случая с побоя над полицейския началник в Русе – говори адвокатът на един от задържаните
Изслушването на изпълняващия функциите председател на службата идва след тежкото безводие в Плевенския регион
Водната криза в страната е в центъра на вниманието на част от народните представители днес. Предстои изслушване на изпълняващия функциите председател на ДАНС заради кризата с водоснабдяването, която засегна най-тежко плевенския регион през последните месеци.
От седмица до 10 дни: Министър Иван Иванов обеща резултат от мерките за водата в Плевен
Деньо Денев ще отговаря пред депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност на няколко въпроса, като първият се отнася до причините за водната криза и последващите рискове за националната сигурност.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни