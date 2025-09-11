ЕС не просто оцелява в криза, той се изгражда чрез нея. Така първият български еврокомисар Меглена Кунева обобщи годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "За състоянието на съюза" пред евродепутатите в Страсбург.

„Оптимизмът ми не е по служебна линия, а основан на факти. ЕС запазва демократичната си способност да се адаптира. Колективният разум винаги надделява над индивидуалния“, подчерта тя.

Кунева обаче не отрече трудностите пред евроблока. „Да, ЕС закъснява с реакциите при кризи, но в отговорите му има дълбочина и устойчивост. Но гордостта да бъдем членове на ЕС - факт, който ни харесва... точно тази емоция трябва да бъде движеща и да ни бута напред", категорична е тя.

Ключов акцент в речта на Фон дер Лайен беше предложението за квалифицирано мнозинство във външната политика, което според Кунева е стъпка към дълго отлаганата федерализация на ЕС.

Попитана дали речта на Фон дер Лайен може да се сравни с историческите речи на британския премиер Уинстън Чърчил, Кунева заяви: „Различно е да говориш на национален парламент, който познаваш. И друга е ситуацията, когато говориш на представители на 27 държави с надигащ се популизъм. Но посланието беше ясно – ЕС трябва да се мобилизира“.

Тя припомни и, че за първи път председател на ЕК призова за прекратяване на търговското споразумение с Израел и постави ясна етична граница: „Не можем да мерим трагедиите с двоен аршин – дали е в Киев или в Газа, жертвите са жертви“.

В заключение, Кунева бе попитана дали вижда днес личности, достойни да се нарекат наследници на Жан Моне – един от бащите на ЕС. „Не, личности с такъв мащаб днес няма. Но методът му: да решава проблем по проблем и да преговаря с всички, като и никога да не затваря врати - оцелява".

Редактор: Станимира Шикова