Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус, близък съюзник на Москва, като нарече затварянето ѝ „разрушително“ и предупреди за последствия, предаде АФП.

„Призоваваме Варшава да обмисли последствията от такива разрушителни стъпки и да преразгледа своето решение възможно най-скоро“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, след като Полша реши да затвори границата с Беларус заради съвместните му учения с Русия.

Полша съобщи в сряда сутринта, че 19 дрона са навлезли във въздушното ѝ пространство по време на нощните руски въздушни удари в Украйна. Някои от дроновете са свалени от полски и холандски изтребители.

