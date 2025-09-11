Забраната за полети в Полша е наложена за източната част на страната, която граничи с Беларус и Украйна. Ограниченията ще влязат в сила в 01:00 часа тази нощ, българско време, и ще останат валидни до 9 декември. Латвия също ще затвори въздушното си пространство на източната си граница с Русия и Беларус за една седмица, заяви латвийският министър на отбраната. Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември с възможност за удължаване.

Полша е получила подкрепа от съюзниците от НАТО при свалянето на руските дронове - първият случай, в който член на Алианса използва оръжие от началото на войната в Украйна.

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Засега остава неясен броят на руските дронове, навлезли над Полша. Полски изтребители F-16, датски F-35, италиански разузнавателни самолети „Ауакс” и самолет-цистерна на НАТО са били вдигнати за операцията в нощта на вторник срещу сряда. Нито Алианса, нито Полша до момента са обявили официално каква е била мисията на безпилотните апарати в полското въздушно пространство.



„Все още не знаем дали това е било умишлено или неумишлено действие и също така бих имал ниска степен на доверие в каквито и да е числа, които сте чували за броя на дроновете. Когато се запознаем по-добре с техническите подробности, ще разберем колко са били. Но днес не бих могъл да ви кажа с увереност дали са били 20 или 10”, заяви Алексъс Гринкевич, командващ на силите на НАТО в Европа.



Заради заплахата за сигурност президентът на Полша посети военната база в Познан и свика Националния съвет по сигурността.



„Тази руска провокация, както генералите и нашите войници добре знаят, не беше нищо повече от опит да се изпробват нашите възможности. Способността на политиците, полския президент и полския премиер да реагират на случващото се днес. Това беше опит и провокация да се изпробват механизмите на действие в рамките на Северноатлантическия алианс и нашата готовност да реагираме”, каза президентът на Полша Карол Навроцки.



Полският вицепремиер Радослав Сикорски заяви, че навлизането на дронове над Полша е било умишлено, защото летателните апарати били много, а инцидентът продължил цели седем часа. Тази версия потвърди и президентът на Украйна Зеленски, над чиято територия са прелетели дроновете. Той поиска по-сериозен отговор от Москва, като обясни, че целта на нахлуването е забавяне на доставките за Украйна преди зимата.



„Според мен това е било целенасочено. Има пълен анализ на траекторията на дроновете. Разкриват се все повече подробности за дизайна им. Всичко това показва, че изпращането на руски дронове на територията на Полша, през територията на Украйна и Беларус е било обмислено и със сигурност не е било случайно”, категоричен е украинският лидер.

Кремъл повече няма да коментира навлизането на дронове в Полша



Москва обясни, че не е имала никакво намерение да удря цели в Полша и няма да коментира повече инцидента.



„Не. Няма да има нов коментар. Нашето Министерство на отбраната коментира това и предложи консултации, ако е необходимо. Няма какво да се добави. Що се отнася до реториката и изявленията, които чуваме от Варшава, всъщност там няма нищо ново. Тази реторика е характерна за почти всички европейски столици напоследък. Виждаме нейното продължение”, посочи Дмитрий Песков.