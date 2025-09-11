Кремъл описа като "нищо ново" твърденията на Полша и други европейски страни, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство, които са били свалени над Варшава, и че Москва няма да коментира повече темата, съобщи "Ройтерс".

Полша, Украйна и Литва публикуваха съвместна декларация, в която остро осъдиха Русия заради инцидента. Те определиха навлизането на дроновете в полското въздушно пространство като умишлена и безпрецедентна провокация.

Полша поиска активирането на Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

"Москва няма да направи нов коментар по случая. Нашето министерство на отбраната вече се изказа и дори предложи консултации, ако има нужда, няма какво повече да се добави", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Що се отнася до риториката, която идва от Варшава, в нея няма нищо ново. Подобни изявления чуваме и от почти всички европейски столици напоследък. Просто наблюдаваме продължение по тази линия", допълни той.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Песков коментира, че военното учение между Русия и Беларус, което ще започне утре в близост до полската граница, не е насочено срещу никоя държава. "Става дума за предварително планирани учения. Те не са насочени срещу никого. Това е част от продължаващото военно сътрудничество и координация между двама стратегически съюзници", допълни говорителят на Кремъл.

Редактор: Ивайла Митева