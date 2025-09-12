Снимка: АП/БТА
Страната отхвърли декларацията на Общото събрание на ООН
Израел отхвърли декларацията, приета с голямо мнозинство от Общото събрание на ООН и в която се описват стъпките, необходими за решение с две държави на израелско-палестинския въпрос, предаде "Ройтерс".
САЩ също осъдиха израелските удари срещу Катар като част от Съвета за сигурност на ООН
„Отново бе доказано в каква степен Общото събрание е политически цирк, откъснат от реалността – в десетките клаузи на декларацията, приета с това решение, не се споменава нито веднъж, че „Хамас“ е терористична организация“, написа говорителят на израелското министерство на външните работи Орен Марморщайн в публикация в X.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни