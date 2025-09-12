Израел отхвърли декларацията, приета с голямо мнозинство от Общото събрание на ООН и в която се описват стъпките, необходими за решение с две държави на израелско-палестинския въпрос, предаде "Ройтерс".

„Отново бе доказано в каква степен Общото събрание е политически цирк, откъснат от реалността – в десетките клаузи на декларацията, приета с това решение, не се споменава нито веднъж, че „Хамас“ е терористична организация“, написа говорителят на израелското министерство на външните работи Орен Марморщайн в публикация в X.

