Съветът за сигурност на ООН осъди ударите на Израел срещу жилищен комплекс в катарската столица Доха, насочени срещу висши членове на „Хамас”. Изявлението, в което не се споменава директно Израел, беше подкрепено от всички 15 членове на Съвета за сигурност, включително САЩ, които традиционно блокират действията срещу близкия си съюзник.

„Членовете на Съвета подчертаха важността на деескалацията и изразиха солидарността си с Катар“, се казва в изявлението, изготвено от Обединеното кралство и Франция. Израел защити решението си да извърши атаката. Катар играе ключова роля в посредничеството в дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Израел и Газа, като служи като медиатор в непреките преговори между "Хамас" и Израел.

Катарският премиер: Израелският удар по Доха уби всяка надежда за заложниците в Газа

Катар е домакин на политическото бюро на "Хамас" от 2012 г. и е близък съюзник на САЩ, като поддържа голяма американска авиобаза в пустинята югозападно от Доха.

Спешната среща беше поискана от Катар, Алжир, Пакистан и Сомалия. Премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани пътува до Ню Йорк, за да присъства.

Редактор: Емил Йорданов