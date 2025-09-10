Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдурахман бин Джасим Ал-Тани заяви пред Си Ен Ен , че израелският удар по Доха във вторник е „убил всяка надежда“ за заложниците, които остават в Газа. Той подчерта, че посредничеството за прекратяване на огъня е единствената надежда на семействата на пленниците.

„Срещнах се с едно от семействата на заложниците сутринта на атаката. Те разчитат на това (примирие) посредничество, нямат друга надежда“, каза Ал-Тани. „С това, което (премиерът на Израел Бенямин) Нетаняху направи вчера, той просто уби всяка надежда за тези заложници“, добави той.

Ал-Тани потвърди, че 22-годишен катарски охранител е загинал при атаката и добави: „Опитваме се да установим дали има и други изчезнали… има катарци, които са в много опасна ситуация“.

Премиерът остро разкритикува израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, обвинявайки го, че „губи времето“ на посредниците в последните седмици. „Обмислям наново целия процес от последните седмици – Нетаняху просто ни губеше времето. Той не беше сериозен за нищо“, каза Ал-Тани и определи преговорите като „безсмислени“.

Ал-Тани определи атаката като „държавен терор“ и добави: „Нямам думи да изразя колко сме разгневени от такова действие … това е държавен терор. Чувстваме се предадени“. По думите му Съединените щати са изразили подкрепата си за Катар „многократно“.

Според американски официални лица бившият президент Доналд Тръмп е бил информиран за удара малко преди началото му – не от Израел, а от председателя на Съвета на началник-щабовете ген. Дан Кейн. Тръмп веднага е инструктирал специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф да брифира катарците.

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид коментира, че операцията в катарската столица „няма нищо общо със стратегия“, след като „Хамас“ съобщи, че ударът не е успял да елиминира делегацията за преговори.

„Това са лоши хора, които трябваше да убием отдавна. И винаги, когато имаме шанс да ги убием, трябва да го правим“, каза Лапид по време на конференция във Вашингтон. Той добави, че първоначалният ентусиазъм след атаката е намалял: „С времето разбираме, че това може би не е толкова успешно, колкото мислехме в началото… Президентът на САЩ почти нарече премиера безразсъден“.

Изявленията идват, след като Лапид първоначално похвали атаката, поздравявайки израелските ВВС и военните за „изключителната операция за неутрализиране на враговете ни“.

Редактор: Румен Лозанов