Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с емира на Държавата Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани. Българският държавен глава подчерта значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Държавата Израел въздушен удар в столицата на Държавата Катар Доха. На територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници.

Президентът Радев изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Румен Радев: Модернизацията на Българската армия допринася за укрепването на колективната отбрана на НАТО в целия регион

Българският държавен глава отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.

Редактор: Румен Лозанов