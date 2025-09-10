Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е "изключително недоволен" от израелската въздушна атака по катарската столица Доха. При удара загинаха шестима души във вторник.

“Това не допринася нито за целите на Израел, нито за тези на САЩ”, заяви Тръмп.

Американският президент определи удара по политическото крило на “Хамас” като "нещастен". Той заяви, че неговата администрация е била информирана от американската армия за атаката едва в момента, в който тя вече се е извършвала.

В публикация в Truth Social той твърди, че е наредил на специалния пратеник Стив Уиткоф да предупреди Катар за предстоящата атака в Доха, но добавя, че американското предупреждение е било "за съжаление, твърде късно, за да спре атаката".

Говорител на катарското външно министерство съобщи, че информацията на САЩ е дошла "по време на звука от експлозиите, причинени от израелската атака в Доха".

"Хамас" обяви шестима свои членове за загинали при израелската атака в Доха

“Хамас” заяви, че при въздушния удар в Доха са загинали петима от по-низшите им членове и един катарски служител по сигурността, но че всички техни лидери са оцелели при атаката. Групировката в понеделник пое отговорност за нападение с огнестрелно оръжие в Йерусалим, при което загинаха шестима души.

Израел е подложен на нарастващо международно осъждане заради удара. По думите на Кийр Стармър това носи риск от допълнително изостряне на напрежението в региона.

Офисът на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударът по Катар е бил напълно оправдан.

Европа с остра реакция срещу атаката по Доха

В речта си пред Европарламента председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да бъде спряно частично Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, с фокус върху търговските въпроси.

„Ще спрем двустранната си подкрепа за Израел“, заяви тя в Страсбург в сряда.

Израел нанесе удар по висши лидери на "Хамас" в Доха (ВИДЕО)

„Ще спрем всички плащания в тези области, без това да засяга работата ни с израелското гражданско общество или „Яд Вашем“, добави тя, визирайки официалния израелски център за възпоменание на Холокоста.

По думите на Фон дер Лайен Комисията ще предложи санкции „срещу екстремистки министри и срещу насилствени заселници“ в Израел.

Израел остава непоклатим

Израелският министър на отбраната Израел Кац защити атаката на Тел Авив срещу Доха в публикация в социалните мрежи. Той заяви, че „дългата ръка на Израел ще действа срещу враговете му навсякъде“.

„Няма място, където те могат да се скрият“, написа Кац в X. „Всеки, който е бил съучастник в клането от 7 октомври, ще бъде държан изцяло отговорен. Всеки, който извършва терор срещу Израел, ще бъде поразен”, добави той.

„Ако убийците и изнасилвачите от “Хамас” не приемат условията на Израел за прекратяване на войната - на първо място освобождаването на всички заложници и разоръжаването им, те ще бъдат унищожени и Газа ще бъде разрушена”, заяви Кац.

Редактор: Ивайла Митева