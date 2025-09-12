Палестинската бойна групировка "Хамас" съобщи, че нейният главен преговарящ за примирие в Газа, Халил ал-Хайя, е оцелял при израелския удар срещу обект на "Хамас" в Доха по-рано тази седмица.

„При специални мерки за сигурност д-р Халил ал-Хайя взе участие в погребалната молитва в Катар за своя мъченически загинал син Хамам и останалите мъченици от подлия опит за покушение в Доха“, заяви "Хамас" в кратко изявление.

САЩ също осъдиха израелските удари срещу Катар като част от Съвета за сигурност на ООН

Организацията не предостави снимка на ал-Хайя от погребението на петима представители на "Хамас" и катарски охранител, убити при удара във вторник.

