Снимка:АП/БТА/Видео:"Ройтерс"
Той е участвал в погребалната молитва за загиналия си син
Палестинската бойна групировка "Хамас" съобщи, че нейният главен преговарящ за примирие в Газа, Халил ал-Хайя, е оцелял при израелския удар срещу обект на "Хамас" в Доха по-рано тази седмица.
„При специални мерки за сигурност д-р Халил ал-Хайя взе участие в погребалната молитва в Катар за своя мъченически загинал син Хамам и останалите мъченици от подлия опит за покушение в Доха“, заяви "Хамас" в кратко изявление.
САЩ също осъдиха израелските удари срещу Катар като част от Съвета за сигурност на ООН
Организацията не предостави снимка на ал-Хайя от погребението на петима представители на "Хамас" и катарски охранител, убити при удара във вторник.Редактор: Ивайла Митева
