От днес, събота, 13 септември, влиза в сила новият Кодекс за движение по пътищата, който носи значителни промени, насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия в Гърция, която остава на челните места в ЕС по брой смъртни случаи по пътищата.

Новият Кодекс за движение по пътищата въвежда интервенции, насочени към предотвратяване на смъртни случаи и сериозни наранявания. По-конкретно, в Атика ще бъдат активирани цифрови камери, а глобите ще бъдат изпращани директно на нарушителите чрез платформата gov.gr.

Една от най-важните промени е концепцията за рецидивизъм. Многократните нарушения не се компенсират, а водят до кумулативни санкции, увеличаващи както паричните глоби, така и административните санкции, като например отнемане на шофьорска книжка или дори наказателно преследване.

Особен акцент се поставя върху използването на мобилен телефон по време на шофиране, където наказанията са много по-строги. Първото нарушение се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни, докато повторните нарушения водят до глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка, с наказателни последици в случай на произшествие.

В същото време шофирането под въздействието на алкохол вече се наказва по-строго, с глоби до 4000 евро, отнемане на шофьорската книжка до 10 години и наказателно преследване, което може да достигне дори 10 години затвор, особено ако е причинен фатален инцидент.

Освен това, новият Кодекс за движение по пътищата, предвижда строги санкции за неизползване на предпазен колан и каска, като глобата се прилага както за водача, така и за пътника, а повторно нарушение може да доведе до отнемане на шофьорска книжка за една година.

Ограниченията на скоростта се коригират, намаляват се в градовете и се увеличават извън градските райони, като за изключително високи скорости са предвидени глоби до 8000 евро и отнемане на шофьорска книжка за 4 години.

Особено строги санкции се налагат и за незаконно паркиране на рампи за инвалиди, като при рецидив се предвиждат глоби до 2000 евро и отнемане на шофьорска книжка за една година.

Новият Кодекс за движение по пътищата също така подобрява безпроблемното функциониране на обществения транспорт, като затяга глобите за незаконно паркиране и забранява на такситата да се движат в автобусните ленти, освен в спешни случаи.

Технологиите и дигитализацията са ключови инструменти в усилията за предотвратяване и подобряване на безопасността на движението по пътищата в Гърция.

Ето някои от новите санкции:

Нарушение на използването на мобилен телефон по време на шофиране се наказва при първоначално нарушение: Глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка за един месец. При повторение глобата се увеличава на 1000 евро и отнемане на шофьорска книжка за 6 месеца. При второ повторение на нарушението е предвидена глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

При превишаване на скорост при първоначално нарушение: Глоба от 700 евро, отнемане на шофьорска книжка за 60 дни. При повторение на нарушението глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за 180 дни. При второ повторение глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

Превишаване на скоростта (при скорост над 200 км/ч): Първоначално нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година. Повторение на нарушение: Глоба от 4000 евро, отнемане на шофьорска книжка за две години. Второ повторение на нарушението: Глоба от 8000 евро, отнемане на шофьорска книжка за четири години.

Причиняване на произшествие или злополука (член 290А от Наказателния кодекс):

Причиняване на тежки телесни повреди/щети на обществени съоръжения: Лишаване от свобода до 10 години.

Причиняване на фатално произшествие: Лишаване от свобода от 10-20 години.

Причиняване на множество смъртни случаи: Доживотен затвор.

Преминаване на червен светофар

Първоначално нарушение: Глоба от 700 евро, отнемане на шофьорска книжка за 60 дни.

Първо нарушение за рецидив: Глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за 180 дни.

Втори акт за рецидив: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

Нарушение на знак STOP

Без причиняване на инцидент:

Първоначално нарушение: Глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка за 30 дни.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за 180 дни.

Второ повторение на нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

Причиняване на инцидент:

Първоначално нарушение: Глоба от 700 евро, отнемане на шофьорска книжка за 60 дни.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за четири години.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 4000 евро, отнемане на шофьорска книжка за осем години.

Наказателни санкции: Лишаване от свобода до 10 години, 10-30 години или доживотен затвор (в зависимост от резултата).

Шофиране без шофьорска книжка

Първо повторение на нарушение: Глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година, лишаване от свобода до две години.

Първи акт за рецидив: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за четири години.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 4000 евро, отнемане на шофьорска книжка за осем години.

Опасно шофиране: Лишаване от свобода съгласно Наказателния кодекс.

Причиняване на пътнотранспортно произшествие:

Първо нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за четири години.

Второ нарушение: Глоба от 4000 евро, отнемане на шофьорска книжка за осем години.

Наказателни санкции (член 290А от Наказателния кодекс):

Причиняване на тежка телесна повреда/щета на обществени съоръжения: Лишаване от свобода до 10 години.

Причиняване на фатално произшествие: Лишаване от свобода от 10-20 години.

Причиняване на множество смъртни случаи: Доживотен затвор.

Нарушение за неносене на предпазен колан

Първоначално нарушение: Глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка за един месец.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за шест месеца.

Втро повторение на нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

Пътник без предпазен колан: Глоба от 150 евро, както за водача, така и за пътника.

Нарушение на правилата за шофиране под въздействието на алкохол

Показател между 0,5-1,1 г/л: Глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка за един месец.

Показател между 0,8-1,1 г/л: Глоба от 700 евро, отнемане на шофьорска книжка за три месеца.

Първо повторение на нарушение: Глоба от 1000 евро, отнемане на шофьорска книжка за шест месеца.

Второ повторение на нарушение: Глоба от 2000 евро, отнемане на шофьорска книжка за една година.

Показател над 1,1 г/л: Глоба от 1200 евро, отнемане на шофьорска книжка и регистрационни номера за 180 дни, лишаване от свобода от 2 месеца до 5 години.

Причиняване на произшествие или злополука (член 290А от Наказателния кодекс):

Тежка телесна повреда/щета: Лишаване от свобода до 10 години.

Смъртоносно произшествие: Лишаване от свобода 10-20 години.

Причиняване на произшествие с множество смъртни случаи: Доживотен затвор.

Възпрепятстване на обществения транспорт

Незаконно спиране/паркиране: Глоба от 350 евро, отнемане на шофьорска книжка за 70 дни.