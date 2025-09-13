Община Тополовград обяви частично бедствено положение поради възникнал пожар между селата Филипово и Варник, който се разпространи и към територията на община Свиленград. Изгорели около 2 300 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци. Няма опасност за населените места. Обстановката остава динамична, а екипите продължават активно да действат за ограничаване на огъня.

Огънят е причинен от искра след бурен вятър.

„Силният вятър снощи е причината за преплитане на жици от електроразпределителната мрежа и появата на искра, която доведе до пожарната обстановка. Бурният вятър много бързо разпространи огъня, който премина през няколко изоставени дворни места. За щастие, къщите не са засегнати“, обясни зам.-кметът на община Тополовград Хараламби Мочев.

Пожар в Тополовградско (СНИМКИ)

Той уточни, че на територията на Тополовград пожарът е овладян, но предвид силния вятър и днес , екипи на пожарната остават на терен за наблюдение и бърза реакция при евентуално възобновяване на пламъците.