15-годишният Оуен Купър стана най-младият носител на награда "Еми" за мъжка роля. Младежът от Англия нашумя с играта си в сериала на Netflix Adolescence. Сериалът също получи "Еми" в своята категория.

Снимка: gettyimages

77-ата церемония на наградите се проведе в Лос Анджелис. Доволен от избора на експертите може да бъде и актьорският състав на сериала Severance. Брит Лоуър и Трамел Тилман взеха "Еми" съответно за главна женска и поддържаща мъжка роля в драма за играта си в научно-фантастичния психологически трилър.

С престижна статуетка в една от най-желаните категории - за драматичен сериал, беше отличена модерната версия на "Спешно отделение", сериалът The Pitt. А звездата на The Pitt Ноа Уайли взе "Еми" за главна мъжка роля в драматичен сериал.

Снимка: gettyimages

За комедия на годината беше избран сатиричният сериал на Сет Роугън "Студиото". Самия Роугън взе награда за водеща роля в комедиен сериал. При жените в тази категория беше отличена Джийн Смарт за играта ѝ в сериала на НВО Hacks.

Редактор: Станимира Шикова