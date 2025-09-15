Снимка: gettyimages
77-ата церемония на наградите се проведе в Лос Анджелис
15-годишният Оуен Купър стана най-младият носител на награда "Еми" за мъжка роля. Младежът от Англия нашумя с играта си в сериала на Netflix Adolescence. Сериалът също получи "Еми" в своята категория.
Снимка: gettyimages
77-ата церемония на наградите се проведе в Лос Анджелис. Доволен от избора на експертите може да бъде и актьорският състав на сериала Severance. Брит Лоуър и Трамел Тилман взеха "Еми" съответно за главна женска и поддържаща мъжка роля в драма за играта си в научно-фантастичния психологически трилър.
С престижна статуетка в една от най-желаните категории - за драматичен сериал, беше отличена модерната версия на "Спешно отделение", сериалът The Pitt. А звездата на The Pitt Ноа Уайли взе "Еми" за главна мъжка роля в драматичен сериал.
Снимка: gettyimages
За комедия на годината беше избран сатиричният сериал на Сет Роугън "Студиото". Самия Роугън взе награда за водеща роля в комедиен сериал. При жените в тази категория беше отличена Джийн Смарт за играта ѝ в сериала на НВО Hacks.Редактор: Станимира Шикова
