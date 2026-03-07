Краси Балъков, легендата на българския футбол, разказа откровено за детството, успехите и трудностите в живота си. В рубриката “Тук и сега” той се върна и към световното в САЩ през 1994 г.

„Най-силно характера ми е оформило семейството ми и треньорите от спортното училище, особено Бог да го прости, Васил Матев“, сподели Балъков, припомняйки как дисциплината и вниманието към юношите са го изградили като победител. Той призна, че още от малък е усещал футбола като своя съдба: „От първи до четвърти клас почти не се прибирах вкъщи - училище, дворови игри… Футболът беше всичко за мен.“

Балъков разказа и за уроците от чужбина. Португалия го е научила на топлина, отвореност и интеграция, а Щутгарт и Германия оставили дълбок отпечатък у феновете. „В момента не можеш да осъзнаеш какво оставяш зад себе си, но по-късно разбираш радостта, която си донесъл на хората“, каза той.

Легендарният футболист говори и за личния живот и ценностите: „Футболът ми отне свободата, защото трябваше да правя компромиси с много неща, най-вече с времето с децата. Но съм в идеални отношения с тях и с бившата си съпруга.“ Той подчерта и колко е важен примерът за младите: „Всеки от нас, популярен или не, е пример и трябва да показва правилния път.“

Освен спортната кариера, Балъков се гордее с благотворителната си дейност. Почти 30 години е посланик на СОС Детски селища и основател на фондация с колеги, за да подпомага хора в нужда. „Когато сме единни, можем да излизаме от всякакви кризи - и в спорта, и в живота“, каза той, като отбеляза, че големите чудеса в живота идват именно в моментите на трудности.

Целия разговор вижте във видеото.