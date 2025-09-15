Китай обвини САЩ в едностранно налагане на тормоз, след като Вашингтон призова съюзниците си да наложат санкции и вторични мита на Китай заради закупуването на руски петрол. Това засили напрежението на фона на срещата между китайски и американски представители в Испания, които се опитват да разрешат търговските спорове между двете държави, предаде "Ройтерс".

"Китай се противопоставя на искането на Вашингтон страните от Групата на седемте най-развити демокрации (Г-7) и членовете на НАТО да наложат вторични мита върху китайския износ заради закупуването на руски петрол", заяви китайското Министерство на търговията, определяйки действията на Вашингтон като "класически пример за едностранно налагане на тормоз и икономически натиск".

След началото на втория ден от преговорите в Мадрид, целящи да смекчат търговското напрежение между двете страни, официални представители на Пекин и Вашингтон се опитаха да намерят обща позиция по въпроси. Сред тях бяха митата и искането на САЩ за постигането на споразумение за продажба от китайския собственик Bytedance на дейностите на приложението за кратки видеоклипове TikTok в страната.

В допълнение към напрежението между двете страни, китайският пазарен регулатор заяви, че предварително разследване е установило, че американският производител на процесори и чипове Nvidia е нарушил антимонополния закон на страната.

Търговските отношения между двете най-големи икономики в света се влошиха въпреки крехкото споразумение за митата, постигнато през май и удължено през август. То попречи на митническите ставки върху стоките на двете страни да достигнат трицифрени стойности.

Преговорните екипи на Китай и САЩ обаче все още се сблъскват с трудни теми като ограниченията на Вашингтон върху износа на технологии и чипове, подкрепата на Пекин за Русия, както и това, което Вашингтон смята за недостатъчно усилия от страна на Китай за спиране на потока от прекурсори на фентанил към САЩ.

В изявлението си китайското Министерство на търговията призова Вашингтон да бъде "предпазлив в думите и действията си" и да реши различията чрез равноправен диалог.

Редактор: Ивайла Митева