Един трикратен олимпийски шампион е поставен избора му как да продължи пътя си след големите успехи. За американския фехтовач Илай Дершоуиц спортът е изкуство, а самият той знае каква е цената на уверените и бързи движения.

„През последните няколко седмици животът ми се промени коренно”, казва обаче Илай. Причината – в рамките на броени дни той се премества обратно в родния си град в щата Масачузетс, сключва брак и купува зала по фехтовка – и то не коя да е, а именно тази, в която започва кариерата му.

"Да видя радостта на лицата им, когато осъзнаят, че усилията, които полагат водят до реален резултат, е магично за мен", казва атлетът.

Илай започва да тренира фехтовка в залата през 2004 година, когато е бил едва на девет. Днес вече е професионален спортист, обиколил света, но дори и той знае, че няма място като дома.

"Когато влязох тук отново, наистина се почувствах като дете. За мен е много специално и значимо да се върна като треньор и да ръководя клуба, който промени живота ми по толкова много начини", споделя трикратният олимпийски шампион. Сега вече той е собственик и треньор на същата зала, в която за първи път се влюбва в спорта, като помага на следващото поколение да открие магията на фехтовката.

Методите му са вдъхновени именно от неговия треньор.



"Голяма част от философията ми като треньор идва от уроците, които научих тук, когато бях малък. Тук научих всичко, което знам. За мен беше не само треньорът ми бе не само наставник, а и баща и приятел. Беше щастлив, че някой, когото е обучил, ще продължи делото му. Изпълнен съм с гордост, че мога да го направя", разказва още Илай.

Днес приоритетът на младия мъж е да създаде място, където децата не само да се наслаждават на спорта, но и да развиват уменията си. Илай споделя, че понякога сам трябва да си напомня, че забавлението и приятелството са в основата на всичко.

