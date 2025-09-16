Британската кралица Камила няма да присъства на погребението на херцогиня Катрин, известна като херцогинята на Кент - най-възрастният член на кралското семейство. Причината е, че се възстановява от остър синузит, съобщи Бъкингамският дворец, цитиран от "Ройтерс".

Почина хергцогинята на Кент (СНИМКИ)

Кралицата, която е съпруга на крал Чарлз Трети, се надява обаче да се възстанови достатъчно, за да присъства на всички планирани ангажименти по време на предстоящото официално посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Извънредни мерки за сигурност заради посещението на Тръмп във Великобритания

Камила пристигна от Шотландия и в момента се възстановява в Уиндзорския замък, където ще бъде и посещението на Тръмп. Кралицата трябваше да се присъедини към крал Чарлз Трети и членовете на кралското семейство на погребението на херцогинята на Кент, която почина на 92-годишна възраст на 4 септември и бе известна с връзките си с тенис турнира "Уимбълдън", в лондонската катедрала "Уестминстър".

Редактор: Ивайла Митева