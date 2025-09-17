Снимка:iStock
По повод празника се предвиждат редица събития през целия ден в град
Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17-и септември.
По повод празника се предвиждат редица събития през целия ден в града. Сутринта в Столичната община ще се проведе тържествена церемония за връчване на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата. Малко по-късно в 11:30 ще започне тържествена церемония по издигане знамето на град София и водосвет на площад "Св. Александър Невски".
В церемонията ще вземат участие президентът и вицепрезидентът.
