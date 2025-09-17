В Аризона крава, избягала от кланица, стана известна с видеоклип в социалните мрежи. Днес тя живее свободно във ферма за животни заедно с други, които са получили втори шанс за живот. Ейми, основател и собственик на фермата за спасени животни, се грижи за онлайн сензацията - кравата Мутилда.

"Видях видеоклип с една необикновена крава, която беше ужасена и тичаше по улицата. Тя беше избягала от кланицата", казва Ейми.



Във фермата на Ейми нежеланите селскостопански животни получават втори шанс. На някои от питомците ѝ им липсва крайник и се нуждаят от протеза, други са с деформация, заради която никой не ги иска. Но тя ги приема такива, каквито са. От слепи кози до кокошки, които вече не снасят – нейният приют е пълен с истории за оцеляване.

Необичайна гледка от Сан Диего: Два кашалота са забелязани на около 25 километра от брега (ВИДЕО)

Спасяването на Мутилда обаче е имало цена – 2500 долара и само 24 часа, за да бъдат събрани. Поради тази причина Ейми се обръща към своята онлайн общност, молейки хората да се обединят и да я освободят. "Самото видео беше достатъчно, за да ми разбие сърцето, и знаех, че трябва да ѝ помогна”, съобщава собственичката на фермата.

Над 60 дарители, сред които Нанси и Сюзън, бързо откликват на молбата на Ейми. "В момента, в който видях как тази крава тича, за да избяга от кланицата, за мен беше ясно какво трябва да направя”, казва Сюзън.

Eйми успява да събере необходимата сума само за 12 часа. "Направихме го. Спасихме един живот. Тя не е сама, а на всички ни. Това е кравата на общността”, заявява тя.

От уплашено животно, бягащо за живота си, до обичана и игрива крава – днес Мутилда най-накрая тича свободно.

Редактор: Петър Иванов