Страната ни е домакин на най-престижните клубни турнири, сред които Шампионската лига за мъже и за жени
От сряда до неделя София е европейска столица на мини футбола. Страната ни е домакин на най-престижните клубни турнири, сред които Шампионската лига за мъже и за жени.
Синът на легендарния български футболист Бончо Генчев сега пише своята собствена футболна история в Шампионската лига с отбора на Лайтс: „Отборът от Велико Търново за първи път участва на такъв форум, млади момчета с огромно желание, сърцати момчета“, обяснява Любомир Генчев.
Сърцатата игра е оръжието и на другия български отбор в турнира – „Красико“. Конците в центъра дърпа Кристиян Маджуров, който има рецепта за всеки противник: „Това може да прозвучи малко самодоволно, но аз съм левичар, така че най-голямата сила ми е дриблирането“.
В груповата фаза българските тимове ще мерят сили с поляци, французи, испанци, босненци, румънци и словаци. Мачовете ще се играят на два терена на базата в „Бояна“. „Входът е безплатен. Освен това всеки ден имаме организиран транспорт – от Националния стадион в 19:00 часа тръгва автобус, който след това ще върне феновете към 21:30“, каза Борислав Александров, президент на БАМФ. На 20 септември София ще коронова новия шампион.
Но можем ли да мечтаем някой измежду Любомир и Кристиян да вдигне трофея? „Дали тази година, дали догодина, дали след 2-3 години български отбор ще има на финал и съм сигурен, че, рано или късно, ще стане шампион“, убеден е Генчев. „Имаме предпоставките, трябва много работа, мини футболът се развива добре, надявам се да продължава така“, допълва го Маджуров.
Неслучайно турнирът започва в Деня на София. Но короната „европейска столица на мини футбола“ е плод на години усилен труд.
„Предложихме най-добрата кандидатура с най-добрите условия. Какво означава всичко това за българския мини футбол? – огромен престиж, огромно удоволствие и удовлетворение“, заяви Александров.
