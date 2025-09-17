От сряда до неделя София е европейска столица на мини футбола. Страната ни е домакин на най-престижните клубни турнири, сред които Шампионската лига за мъже и за жени.

Синът на легендарния български футболист Бончо Генчев сега пише своята собствена футболна история в Шампионската лига с отбора на Лайтс: „Отборът от Велико Търново за първи път участва на такъв форум, млади момчета с огромно желание, сърцати момчета“, обяснява Любомир Генчев.



Сърцатата игра е оръжието и на другия български отбор в турнира – „Красико“. Конците в центъра дърпа Кристиян Маджуров, който има рецепта за всеки противник: „Това може да прозвучи малко самодоволно, но аз съм левичар, така че най-голямата сила ми е дриблирането“.



В груповата фаза българските тимове ще мерят сили с поляци, французи, испанци, босненци, румънци и словаци. Мачовете ще се играят на два терена на базата в „Бояна“. „Входът е безплатен. Освен това всеки ден имаме организиран транспорт – от Националния стадион в 19:00 часа тръгва автобус, който след това ще върне феновете към 21:30“, каза Борислав Александров, президент на БАМФ. На 20 септември София ще коронова новия шампион.