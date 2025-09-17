Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди страната си за „политическа криза, каквато не сме виждали преди“ след убийството на Чарли Кърк, цитира го Би Би Си. На събитие в Пенсилвания Обама заяви, че не познава Кърк и не е съгласен с много от неговите възгледи, но нарече убийството „ужасяващо и трагедия“.

Той критикува забележките на Доналд Тръмп към политическите му опоненти и посочи предишни републикански президенти, които, според него, са подчертавали националното единство в моменти на високо напрежение, съобщават американски медии.

В отговор Белият дом нарече Обама „архитект на съвременното политическо разделение“.

Говорейки в Ери, Пенсилвания, Обама каза: „Мисля, че в моменти като този, когато напрежението е високо, част от работата на президента е да обедини хората.“

Той призова американците да „уважават правото на другите хора да казват неща, с които дълбоко не сме съгласни“.

Обама похвали губернатора на Юта Спенсър Кокс, консервативен републиканец, който според него е показал, „че е възможно да не сме съгласни, като същевременно спазваме основен кодекс за това как трябва да участваме в обществен дебат“.

Доналд Тръмп обвини Барак Обама в измяна

Той също така одобри реакцията на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, демократ, чиято официална резиденция беше бомбардирана със запалителна бомба по-рано тази година при целенасочена атака.

Бившият президент противопостави тези реакции на коментарите, направени от Тръмп и неговите съюзници.

Обама заяви, че не е използвал масовата стрелба през 2015 г. от бял расист в църква в Южна Каролина, за да преследва политическите си врагове, и посочи, че след атаките от 11 септември 2001 г. президентът Джордж Буш „изрично е заявил: „Ние не сме във война срещу исляма“.

В изявление пред Би Би Си, говорител на Белия дом заяви: „Обама използва всяка възможност да посее разделение и да настрои американците едни срещу други“. „Неговото разделение е вдъхновило поколения демократи да клеветят опонентите си като „окаяни“, „фашисти“ или „нацисти“.

След като напуснат поста си, американските президенти обикновено са склонни да смекчат критиките си към своите наследници, но през последните месеци Обама остро критикува действията на Тръмп срещу университетите и съдиите, а също така критикува лидерите на Демократическата партия за това, че не са се противопоставили по-твърдо на политиките на Белия дом.

Редактор: Емил Йорданов