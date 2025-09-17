Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше изписан от болницата, където беше приет вчера със симптоми като повръщане, замаяност и ниско кръвно, предадоха "Ройтерс" и БТА.

Болсонаро е откаран в болница

Здравословното състояние на Болсонаро се е подобрило, но ще му е необходимо последващо лечение, се казва в изявление на лекуващите лекари.

Бившият държавен глава беше приет в болница и в неделя, когато бяха отстранени лезии по кожата му. Резултатите от изследванията му показват наличие на плоскоклетъчен карцином, което налага Болсонаро да преминава през рутинни прегледи, се казва още в изявлението.

„Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата“, заяви пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролини.

Болсонаро е пуснат от домашния си арест за две операции

„Това вече беше лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено“, каза още той.

Болсонаро беше осъден миналата седмица от Върховния съд на Бразилия на 27 години и три месеца затвор за заговор за преврат след поражението си на изборите през 2022 година. Той е под домашен арест от август заради обвинения, че се е опитал да убеди американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху бразилската съдебна система.

Редактор: Ина Григорова