Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше спешно откаран в болница под полицейска охрана, след като се почувства зле по време на домашния си арест, съобщи синът му Флавио, цитиран от АФП.

70-годишният Болсонаро, който миналата седмица беше осъден за участие в неуспешен заговор за преврат, е имал „тежък пристъп на хълцане, повръщане и ниско кръвно налягане“, написа Флавио в X, като описа ситуацията като „спешен случай“.

Болсонаро е пуснат от домашния си арест за две операции

На 12 септември Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор.

Присъдата може да доведе до това 70-годишният крайнодесен лидер да прекара остатъка от живота си в затвора.

Съдиите гласуваха с 4-1 да осъдят Болсонаро за заговор да свали от власт Луис Инасио Лула да Силва след поражението му на изборите през октомври 2022 г. от левия политик.

