Жаир Болсонаро беше признат за виновен от Върховния съд, адвокатите му ще обжалват пред по-голям състав на съда.
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше признат за виновен от Върховния съд, за участие в организиране на опит за преврат след изборите през 2022 година. Трима от петимата съдии се произнесоха в подкрепа на обвинението, че Болсонаро е участвал във въоръжена престъпна организация и преднамерен опит да прекъсне демократичния ред в страната.
Делото се отнася до събитията от 8 януари 2023, когато привърженици на Болсонаро щурмуваха правителствени сгради в столицата.
Болсонаро е под домашен арест, той отрича обвиненията, като делото може да прати бившия държавен глава за 27 години в затвора.
Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро е признат за виновен в заговор за военен преврат
Пълно е разделението в Бразилия по повод присъдата на бившия президент Жаир Болсонаро. Близо 40 процента от гражданите смятат, че делото срещу него е несправедливо. Също толкова голяма е подкрепата за съдебния процес.
Заедно с Болсонаро присъди получиха бившия командир на бойния флот, трима генерали и бившия директор на външното разузнаване.
Откакто Бразилия отхвърли монархията, в страната е имало 15 преврата и опити за преврат. Болсонаро е първият осъден държавник.
Американският президент Доналд Тръмп се опитва да се меси в делото и наложи 50 процента мита на вноса от Бразилия, като наказание за процеса срещу Болсонаро.Редактор: Емил Йорданов
