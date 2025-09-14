Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес.

Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат.

Бившият президент на Бразилия може да лежи 27 години за държавен преврат

Болсонаро пристигна в болница в столицата, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там.

Предстои съдът да реши дали дали да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.

Редактор: Габриела Винарова