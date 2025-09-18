Британската контратерористична полиция арестува двама мъже и една жена в Югоизточна Англия по подозрение в шпионаж в полза на Русия, предаде АФП. „Тримата бяха арестувани по подозрение в оказване на помощ на чужда разузнавателна служба, в нарушение на член 3 от Закона за националната сигурност“, заявиха от полицията.

Органите на реда уточниха, че задържаните са отведени в полицейски участък в Лондон, преди да бъдат пуснати под условна гаранция. 41-годишен мъж и 35-годишна жена са арестувани на един и същи адрес, а 46-годишен мъж – на друг адрес в района на Грейс в Югоизточен Есекс.

„Наблюдаваме увеличаване на броя на хора, които бихме описали като ‘посредници’, наемани от чужди разузнавателни служби“, каза Доминк Мърфи, ръководител на Контратерористичното командване.

Полша залови руски агент, участвал в заговор за убийството на Зеленски

През май шестима българи бяха осъдени за участие в руска шпионска клетка, оперирала от бивша къща за гости в източния английски морски курорт Грейт Йармут. Няколко души очакват присъда за пожар в склад, снабдяващ Украйна с комуникационно оборудване, след като са били вербувани от руската частна военна група „Вагнер“.

През миналата година началникът на британското контраразузнаване (MI5) Кен Маккалъм предупреди, че руската разузнавателна служба е решена да предизвика „хаос“ във Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна. Началникът на вътрешното разузнаване на Великобритания добави, че Русия е прибегнала до наемането на престъпници и частни разузнавателни служби, за да извършват дейностите си на британска територия.

Редактор: Емил Йорданов