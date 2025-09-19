Ню Йорк се готви да посрещне 80-ото Общо събрание на ООН. Хиляди полицаи, дронове и антитерористични звена вече са мобилизирани, за да осигурят сигурността на делегатите, въпреки че реална заплаха няма. Кметът Ерик Адамс заяви, че мерките ще обхващат улиците, метрото, въздушното пространство и водните пътища.

Речите пред Общото събрание започват във вторник, 23 септември. 193-членният световен орган е домакин на близо 150 държавни и правителствени ръководители, както и на десетки други министри.

Редактор: Мария Барабашка