Хиляди полицаи, дронове и антитерористични звена осигуряват сигурността
Ню Йорк се готви да посрещне 80-ото Общо събрание на ООН. Хиляди полицаи, дронове и антитерористични звена вече са мобилизирани, за да осигурят сигурността на делегатите, въпреки че реална заплаха няма. Кметът Ерик Адамс заяви, че мерките ще обхващат улиците, метрото, въздушното пространство и водните пътища.
Речите пред Общото събрание започват във вторник, 23 септември. 193-членният световен орган е домакин на близо 150 държавни и правителствени ръководители, както и на десетки други министри.Редактор: Мария Барабашка
