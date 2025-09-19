Седем години след забележителния си дебют Invasion of Privacy, Карди Би се завърна зрелищно на музикалната сцена, съобщи АП.

Носителката на „Грами“ издаде дългоочаквания си втори албум Am I the Drama? в петък. Излизането му идва само няколко дни, след като тя съобщи за четвъртата си бременност – първото ѝ дете със състезателя по американски футбол от „Ню Инглънд Пейтриътс“ Стефон Дигс – и едва две седмици след като излезе победител от съдебно дело в Лос Анджелис.

Със заглавие, което препраща към вниманието и критиките, които я следват през цялата ѝ кариера, Карди Би превръща всички коментари по свой адрес в музика, която подчертава силните страни на изпълнителката: увереност, игриво остроумие и много хъс. Проектът съдържа 23 песни с участието на Джанет Джаксън, Лизо, Селена Гомес, Меган Ди Стелиън, Кеш Кобейн, Келани, Съмър Уокър и Тила.

Карди Би включва и стари хитове като Up и WAP с Меган Ди Стелиън. Този избор предизвика критика онлайн, че албумът е запълнен с по-стар материал. Наред с тези хитове, Карди представи и нови парчета. Outside с мощен ритъм и по-лекото Imaginary Playerz показват нейния диапазон – от енергични химни до по-леки, подходящи за радиото мелодии.

Личният живот на Карди също предизвиква коментари. Връзката ѝ със Стефон Дигс, играч от НФЛ, привлича внимание както на терена, така и извън него. Двойката тази седмица съобщи, че скоро очаква първото си общо дете.

Карди Би освен това този месец успя да спечели дело, заведено от охранителка, обвинила я в нападение по време на посещение при лекар преди години. Съдебната победа също подсилва контекста на Am I the Drama? – албум, който целенасочено изследва същия въпрос, който маркира цялата ѝ кариерата до този момент.

Звездата има три деца от предишния си брак с рапъра Offset: дъщерите Блосъм (1 г.) и Кълчър (7 г.), както и сина Уейв (4 г.). Дигс също има дъщеря от предишна връзка – Нова, родена през 2016 г.

Карди Би ще използва цялата натрупана инерция за турнето си Little Miss Drama Tour. То започва на 11 февруари в Палм Дезърт, Калифорния, и ще приключи през април в Атланта, като ще премине през Лос Анджелис, Чикаго, Ню Йорк и Торонто.

Редактор: Ивайла Митева