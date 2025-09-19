Снимка: БГНЕС
Издаде го дни, след като съобщи за четвъртата си бременност
Седем години след забележителния си дебют Invasion of Privacy, Карди Би се завърна зрелищно на музикалната сцена, съобщи АП.
Носителката на „Грами“ издаде дългоочаквания си втори албум Am I the Drama? в петък. Излизането му идва само няколко дни, след като тя съобщи за четвъртата си бременност – първото ѝ дете със състезателя по американски футбол от „Ню Инглънд Пейтриътс“ Стефон Дигс – и едва две седмици след като излезе победител от съдебно дело в Лос Анджелис.
Със заглавие, което препраща към вниманието и критиките, които я следват през цялата ѝ кариера, Карди Би превръща всички коментари по свой адрес в музика, която подчертава силните страни на изпълнителката: увереност, игриво остроумие и много хъс. Проектът съдържа 23 песни с участието на Джанет Джаксън, Лизо, Селена Гомес, Меган Ди Стелиън, Кеш Кобейн, Келани, Съмър Уокър и Тила.
Кои са знаменитостите, които станаха родители през 2024 г.
Карди Би включва и стари хитове като Up и WAP с Меган Ди Стелиън. Този избор предизвика критика онлайн, че албумът е запълнен с по-стар материал. Наред с тези хитове, Карди представи и нови парчета. Outside с мощен ритъм и по-лекото Imaginary Playerz показват нейния диапазон – от енергични химни до по-леки, подходящи за радиото мелодии.
Личният живот на Карди също предизвиква коментари. Връзката ѝ със Стефон Дигс, играч от НФЛ, привлича внимание както на терена, така и извън него. Двойката тази седмица съобщи, че скоро очаква първото си общо дете.
Карди Би освен това този месец успя да спечели дело, заведено от охранителка, обвинила я в нападение по време на посещение при лекар преди години. Съдебната победа също подсилва контекста на Am I the Drama? – албум, който целенасочено изследва същия въпрос, който маркира цялата ѝ кариерата до този момент.
Звездата има три деца от предишния си брак с рапъра Offset: дъщерите Блосъм (1 г.) и Кълчър (7 г.), както и сина Уейв (4 г.). Дигс също има дъщеря от предишна връзка – Нова, родена през 2016 г.
Карди Би ще използва цялата натрупана инерция за турнето си Little Miss Drama Tour. То започва на 11 февруари в Палм Дезърт, Калифорния, и ще приключи през април в Атланта, като ще премине през Лос Анджелис, Чикаго, Ню Йорк и Торонто.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни