Какви опасности дебнат в морето
От 16 септември на всички охраняеми плажове у нас вече има по-малко на брой водни спасители, а за сигурността на плажуващите следят т.нар „обходни двойки”.
„Не мога да кажа, че отговорността ни е по-малка. Обикаляме и наблюдаваме плажуващите”, каза Васил Алексиев, старши спасител на плаж Крайморие.
Дневен бриз и подводни течения: Кога е най-опасно в морето?
По думите му рисковете вече са свързани със западния вятър, който дърпа навътре в морето.
„Апелирам към хората със заболявания, които не са видими, да ни казват, за да знаем как да реагираме”, каза Алексиев.
Повече гледайте във видеото.
