Основен ремонт на тоалетните в столичното 26 средно училище „Йордан Йовков“ в квартал „Княжево“ предизвика напрежение сред родители и ученици. Реконструкцията е на стойност над 200 хиляди лева, но резултатът възмути семействата.

„Лайсните трябваше да бъдат вградени. Така е редно – метални лайсни, поставени в плочката. Има и неподменена тръба. Плочките са сложени изключително некачествено. Идеята беше всичко да се подмени“, заяви Бойко Георгиев, баща на две деца, които учат в училището.

Родителите посочиха още, че в ремонтираните санитарни помещения са останали забравени предмети.

„На перваза стои ножица. За всички е ясно какви рискове крие това – там са първокласниците и второкласниците“, допълни Георгиев.

„И двете ми деца казаха: мамо, тоалетните сега са по-зле от преди. Може ли чисто нови тоалетни да изглеждат по-зле от 20-30-годишни?“, коментира и Антоанета Иванова, също родител.

Тя подчерта, че в хода на ремонта са нанесени поражения и по стълбището на сградата, а монтажните дейности, започнали през юли, още създават проблеми. „Не се направиха нови шпакловки, не се поставиха правилно хидроизолационните ленти“, каза Иванова.

По план трябва да се ремонтират четири етажа по шест санитарни клетки, както и три клетки на приземния етаж. Засега готови са първият и четвъртият етаж, а останалите са обезопасени с предпазни ленти.

„Нямаше как да допусна учебната година да не започне присъствено. Това щеше да е престъпление спрямо децата и родителите им“, заяви директорът Пролет Николова.

От район „Витоша“ съобщиха за NOVA, че на фирмата-изпълнител няма да бъде платено, докато не извърши ремонта качествено.

„Информацията, която имам, е, че това е била единствената фирма, кандидатствала по обществената поръчка“, уточни Георгиев.

„Не искаме да държим сметка на никого. Просто искаме нормални условия за децата, а те в момента ги нямат“, заключи Иванова.