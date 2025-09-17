175-годишната сграда на хуманитарната гимназия в Пловдив е в опасно конструктивно състояние и се налагат извънредно укрепване. Гредите в историческото училище, което е паметник на културата, са напълно изгнили и реално застрашават живота на стотици ученици. След спешна среща между Министерството на културата, проектанти и заместник-кмета по образование Владимир Темелков, е взето решение всички опасни елементи да бъдат подменени със специални стоманени конструкции, доставени от Австрия. След това ще се пристъпи и към реставрация на автентичните елементи.

„Говорихме, мислихме варианти, говорихме за допълнително укрепване и всичко щеше да забави проекта с години. Взели сме най-бързото, най-доброто решение. Както чухте архитекта, метал ще е и ще гарантираме за още може би 100 години безопасността на нашите деца”, каза зам.-кметът по образование на Пловдив Владимир Темелков.



„Всички възпитаници на това училище знаят в годините как подовете са подскачали и как е имало наклони и какво ли още не. Всичко това е било, защото е нямало носеща конструкция. Бог ни е пазил, че не се е случил инцидент”, каза кметът на ройон „Централен” в Пловдив Георги Стаменов.

