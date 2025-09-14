Първият учебен ден няма да е особено приятен като емоция за учители и ученици от едно българско училище. Става дума за уникалната гимназия по приложни изкуства в Трявна, чийто покрив изгоря преди 5 месеца. В навечерието на 15 септември сградата още няма покрив. Държавата не е отпуснала обещаните средства, а застрахователят – не е изплатил щетите.

Децата споделят, че първоначално приели на шега новината, че училището се е запалило. Но после излезли навън и видели дима.

По думите на директора Орфей Миндов разследващите му споделили, че причината е късо съединение. “И оттам нататък тръгва и разпалва целия покрив. Всичко, което беше оборудвано с нови хубави компютри, с интерактивна дъска, с широкоформатни принтери - просто го изгубихме. Доста са щетите, защото, както виждате - целия покрив го няма. Това е над 800 квадрата. Отделно целият трети етаж е за основен ремонт, както и в основния корпус, който е тук”.

Какво се случва след пожара, изпепелил покрива на Гимназията по приложни изкуства в Трявна

Това е мястото, където се съхранява традицията на редица поколения, свързани с живописта и художествена дърворезба. Въпреки обстоятелствата, интересът към специалностите в Националната гимназия не стихва.

“Новите ученици са 23. И в общи линии, сега - на 15-ти септември, 115 деца ще посрещнем. Надявам се, че с общи усилия и с разбиране ще започнем учебната година”, допълни директорът.

Всичко е в ръцете на междуведомствената комисия, която трябва да отпусне средства за ремонт и се ръководи от министъра на вътрешните работи.

Как ще продължи учебният процес след пожара в "Тревненската школа"

“Очакваме държавата да се намеси. Имаме уверение, след като проведох лично среща в междуведомствената комисия, която от април месец не се е сформирала. Задал съм питане до министъра на вътрешните работи на коя дата очаква да бъде свикана, за да знаем и ние какво да отговаряме пред обществеността. И какво да очакваме”, сподели кметът на Трявна Денчо Минчев.

“Поразиите не са малки. Проектът за ремонт е за около на 2 милиона лева”, коментира Миндов.

Училището чака още и изплащане на средства от застрахователя. А дотогава – учениците ще практикуват приложни изкуства под временен покрив.