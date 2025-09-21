Планираното от Франция признаване на Палестина няма да включва отварянето на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи държаните от него заложници в Газа, съобщи президентът Еманюел Макрон в излъчено в неделя интервю, цитирано от "Франс прес".

"Преди например да открием посолство, ще поставим това като много ясно условие", посочи френският лидер в интервю за Си Би Ес, записано в четвъртък.

То бе излъчено на фона на признаването по-рано от Великобритания, Канада и Австралия на палестинската държава, в рамките на съгласувана, сеизмична промяна в западната външна политика, отбелязва АФП.

Германия не планира скорошно признаване на палестинска държава

Ходът предизвика силно недоволство от страна на Израел, който е поставен под голям международен натиск заради войната си срещу "Хамас" в Газа и тежката хумнитарна обстановка в обсадения анклав.

Португалия също призна Палестина, а Франция се очаква да го направи в понеделник заедно с други страни в рамките на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В разговора със Си Би Ес Макрон се обяви и против всякакви планове за разселване на палестинците от Газа и добави, че страни като Франция и САЩ не могат да си позволят да допуснат авторитетът им на международната арена да бъде подкопан чрез допускането на подобен развой.

