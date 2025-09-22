Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер е усетено в района на Сан Франциско, съобщи Геологичната служба на САЩ.

Епицентърът е югоизточно от разположения наблизо град Бъркли. Трусът е регистриран малко преди 3:00 часа (местно време – 13:00 българско).

Земетресение е усетено в Ню Йорк

Мнозина местни жители са съобщили за усетено рязко разтърсване и за постъпили предупреждения по телефона. Няма данни за пострадали или за значителни щети.

Редактор: Цветина Петкова