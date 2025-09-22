Снимка: iStock
Епицентърът е югоизточно от град Бъркли
Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер е усетено в района на Сан Франциско, съобщи Геологичната служба на САЩ.
Епицентърът е югоизточно от разположения наблизо град Бъркли. Трусът е регистриран малко преди 3:00 часа (местно време – 13:00 българско).
Земетресение е усетено в Ню Йорк
Мнозина местни жители са съобщили за усетено рязко разтърсване и за постъпили предупреждения по телефона. Няма данни за пострадали или за значителни щети.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Виктор Турмаков, БТА
