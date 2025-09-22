-
Д-р Румен Монов: Работя по втора част на "Приказка за България"
-
България се класира за четвъртфинал на Световното по волейбол
-
Спортни новини (22.09.2025 - обедна)
-
Денят на независимостта: Какви послания отправиха политиците за празника
-
Психолог: Не всички хора обичат свободата - напомня им, че са отговорни за изборите си
-
Игра на дронове: Какво цели Русия с провокациите си срещу европейски държави
Анализ на Мира Добрева, Илко Генев и Чавдар Влъчков
В празничния за България ден в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми у нас коментираха журналистът Мира Добрева, театроведът Илко Генев и икономистът Чавдар Влъчков.
117 години независима България отбелязваме с много тържествени прояви днес, като кулминацията е в старата столица. В Манифеста, прочетен от Фердинанд във Велико Търново през 1908 година се казва- „винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ”. Гостите обсъдиха как четем днес този Манифест. Те посочиха, че имаме нужда от изявени лидери и модели за подражание.
Втората тема беше свързана с вечния проблем със задръстванията в големите градове. Експертите подчертаха нуждата от по-добър градски транспорт.
ВСИЧКО ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА ЧЕТЕТЕ ТУК
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни