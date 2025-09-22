С тържествена заря - проверка приключиха националните чествания по случай Деня на Независимостта във Велико Търново.

Почетните роти от Националният военен университет бяха приети от председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Кулминацията беше аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина”, а преди и след него Велико Търново беше посетен от фойерверки.